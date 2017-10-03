"Калгари" решает визовые вопросы Ягра, контракт подпишут через несколько дней

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, "Калгари" подпишет контракт с нападающим Яромиром Ягром только через несколько дней. Отмечается, что сейчас клуб пытается решить некие визовые вопросы, связанные с 45-летним чешским хоккеистом.

Ожидается, что Ягр может прилететь в Канаду в среду, после чего подпишет соглашение и о сделке будет объявлено официально. Напомним, что "Калгари" предложил чеху однолетний контракт на 1 миллион долларов, а также еще один миллион игрок получит в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во "Пантерз" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1914 (765+1149) очков – больше только у Уэйна Гретцки (2857).