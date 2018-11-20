"Калгари" разгромил "Вегас", забросив 7 шайб

"Калгари" на своем льду переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флеймз" одержал вторую победу кряду.

Самыми результативными игроками встречи стали Джонни Годро и Мэттью Ткачак, набравшие по 4 (1+3) и 4 (2+2) очка соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Вегас" - 7:2 (5:0, 2:0, 0:2)

Голы: Ткачак - 10 (бол., Годро, Джиордано), 2:36 - 1:0. Годро - 7 (Монахэн, Линдхольм), 6:49 - 2:0. Монахэн - 11 (Годро), 10:59 - 3:0. Броди - 1 (Ткачак, Джиордано), 13:52 - 4:0. Монахэн - 12 (бол., Ткачак, Годро), 16:57 - 5:0. Ткачак - 11 (Баклунд), 20:24 - 6:0. Беннетт - 3 (бол., Райан, Хэнифин), 24:22 - 7:0. Холден - 3 (Ривз, Карлссон), 40:47 - 7:1. Пачоретти - 4 (бол., Смит, Маршессо), 45:14 - 7:2.

Вратари: Риттих - Суббан.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 32 (14+10+8) - 22 (6+7+9).

20 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.