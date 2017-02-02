"Калгари" разгромил лидера Западной конференции

"Калгари" уверенно обыграл "Миннесоту" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль оформил Шон Монахэн, по шайбе забросили Алекс Чейссон, Дерик Энгелланд и Майкл Ферланд. У гостей единственный гол на счету Джейсона Зукера. Этим поражением "Уайлд" прервали свою трехматчевую победную серию.

На данный момент "Миннесота" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, "Калгари" поднялся на восьмую строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Миннесота" – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Чейссон – 8 (Беннетт, Верстиг), 4:26 – 1:0. Монахэн – 17 (бол., Годро, Брауэр), 8:09 – 2:0. Зукер – 16 (Гранлунд), 32:40 – 2:1. Монахэн – 18 (бол., Уайдмэн, Броди), 46:19 – 3:1. Энгелланд – 2 (Стэйджан), 47:32 – 4:1. Ферланд – 7 (Энгелланд), 53:47 – 5:1.

Вратари: Эллиотт – Дубник.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 36 (9+16+11) – 29 (13+10+6).