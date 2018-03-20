"Калгари" проиграл третий матч подряд

"Аризона" на своем льду обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это третье подряд поражение "Флэймз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Калгари" – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Голы: Паник – 9 (Келлер, Степан), 25:15 – 1:0. Хэмилтон – 16 (Джиордано, Стюарт), 29:05 – 1:1. Монахэн – 31 (Годро, Хэмилтон), 35:28 – 1:2. Доми – 6, 37:31 – 2:2. Экман-Ларссон – 12 (Доми, Перлини), 56:19 – 3:2. Экман-Ларссон – 13 (п.в.), 58:23 – 4:2. Доми – 7 (п.в., Дворак, Степан), 59:39 – 5:2.

Вратари: Раанта – Смит (57:24 – 57:43, 58:20 – 58:23, 58:36 – 59:22, 59:31 – 59:39).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 30 (9+14+7) – 44 (16+16+12).

20 марта. Глендейл. Gila River Arena.