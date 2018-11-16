"Калгари" проиграл "Монреалю"

"Калгари" на своем льду проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Монреаль" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Голы: Татар - 8 (Галлахер, Дано), 8:00 - 0:1. Ткачак - 8 (бол., Джиордано, Линдхольм), 23:43 - 1:1. Ткачак - 9 (Броди, Джиордано), 35:53 - 2:1. Друэн - 6 (Э. Шоу, Доми), 48:32 - 2:2. Лехконен - 3 (Котканиеми, Юулсен), 52:14 - 2:3.
Вратари: Смит (57:21) - Прайс.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 45 (13+19+13) - 22 (9+8+5).
16 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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