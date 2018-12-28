"Калгари" прервал серию поражений, обыграв "Виннипег"

"Виннипег" на своем льду уступил "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). "Флеймз" прервал трехматчеву. серию поражений.
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Калгари" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Годро - 17 (Монахэн), 21:04 - 0:1. Лаури - 6, 37:53 - 1:1. Годро - 18 (Линдхольм, Монахэн), 38:47 - 1:2. Янковски - 5 (мен., Линдхольм, Хэмоник), 55:39 - 1:3. Годро - 19 (п.в., Монахэн, Джиордано), 57:54 - 1:4.
Вратари: Хеллебайк (56:01 - 57:54) - Риттих.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 36 (14+11+11) - 28 (7+13+8).
Наши: Куликов (11.32/1/0) - -.
28 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.
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