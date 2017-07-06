"Калгари" помог своему игроку избавиться от алкоголизма

Нападающий системы "Калгари" Эмиль Пойрьер признался, что клуб помог ему избавиться от алкогольной зависимости. "Флэймз" выбрали хоккеиста в 2013 года под общим 22-м номером драфта.

– Я хочу поблагодарить всю организацию, в особенности генерального менеджера Бреда Треливинга за его поддержку, – цитирует NBC Пойрьера. – Он очень помог мне. У меня были проблемы с алкоголем, и я попросил его о помощи. Было непросто в то время. Вся организация поддержала меня. Теперь я иду вперед и полностью здоров.

В общей сложности хоккеист провел 8 матчей в НХЛ и отдал одну передачу. Большу часть карьеры он провел в АХЛ в составе "Стоктона", записал на свой счет 92 (39+53) очка в 160 встречах.