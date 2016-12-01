"Калгари" победил "Торонто"

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Торонто" со счетом 3:0. Вратарь хозяев Чед Джонсон отразил все 39 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Торонто" - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Ф. Хэмилтон - 1 (Ферланд, Энгелланд), 0:19 - 1:0. Верстиг - 3 (Монахэн, Брауэр), 0:49 - 2:0. Стэйджан - 2 (Фролик, Чейссон), 15:49 - 3:0.

Вратари: Джонсон - Энрот.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (10+13+6) - 39 (12+13+14).

Наши: - - Сошников (13:27/2/-1) Зайцев (18:49/3/-1).

1 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).