"Калгари" победил "Лос-Анджелес"

"Калгари" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что победу команда смогла одержать за счет четырех шайб, заброшенных во втором периоде.

"Флэймз" одержали вторую победу кряду, а "Кингз" проиграл третью встречу из пяти последних проведенных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Лос-Анджелес" – 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Голы: Форборт – 1 (Копитар, Пирсон), 4:47 – 0:1. Пирсон – 7 (Браун), 19:15 – 0:2. Ферланд – 16 (Годро, Монахэн), 22:34 – 1:2. Брауэр – 3 (Джиордано, Ткачак), 27:30 – 2:2. Янковски – 7, 34:07 – 3:2. Монахэн – 19 (Годро, Ферланд), 39:15 – 4:2. Пирсон – 8 (Даути, Маззин), 58:29 – 4:3.

Вратари: Смит – Куик (57:21 – 58:29, 59:01).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 41 (15+17+9) – 31 (15+5+11).

5 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.