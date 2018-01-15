"Калгари" переиграл "Каролину"

"Каролина" на своем льду проиграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ​. Это седьмая подряд победа "Флэймз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Калгари" - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Стэйджан - 1 (Лазар), 6:01 - 0:1. Д. Хэмилтон - 7 (Годро, Ферланд), 18:47 - 0:2. Д. Хэмилтон - 8 (Ткачак, Годро), 43:17 - 0:3. Ткачак - 13 (бол., Брауэр, Баклунд), 52:08 - 0:4. Стемпняк - 1 (бол., Макгинн, Раск), 55:29 - 1:4.

Вратари: Дарлинг - Смит.

Штраф: 23 - 30.

Броски: 39 (10+16+13) - 30 (12+12+6).

14 января. Роли. PNC Arena.