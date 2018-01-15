"Калгари" переиграл "Каролину"

"Каролина" на своем льду проиграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмая подряд победа "Флэймз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Калгари" - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Стэйджан - 1 (Лазар), 6:01 - 0:1. Д. Хэмилтон - 7 (Годро, Ферланд), 18:47 - 0:2. Д. Хэмилтон - 8 (Ткачак, Годро), 43:17 - 0:3. Ткачак - 13 (бол., Брауэр, Баклунд), 52:08 - 0:4. Стемпняк - 1 (бол., Макгинн, Раск), 55:29 - 1:4.
Вратари: Дарлинг - Смит.
Штраф: 23 - 30.
Броски: 39 (10+16+13) - 30 (12+12+6).
14 января. Роли. PNC Arena.
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Упёртый русский
В кои то веки посмотрел матч без русских. Выводы: 1. Калгари нашёл себе вратаря, Смит очень хорош (отметил это ещё по матчу с Тампой). 2. Гудро сильно выделяется 3. У Калгари очень приличен в этом году 4. Большинство Каролины разочаровывает 5. Фолк - посредственный игрок, защита Каролины - не бетон 6. Впереди у Каролины выделяется только Ахо, который получил по голове 7. Перспективы выхода Каролины в ПО туманны. Привет Еронко, Ждановой, Ваську и свину. ;)
02:54