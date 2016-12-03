"Калгари" одолел "Миннесоту" по буллитам

"Калгари" взял верх над "Миннесотой" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Флэймз" Шон Монахан.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Миннесота" – 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Стюарт - 3 (Сперджен, Сутер), 3:50 - 0:1. Верстиг - 4 (Йокипакка, Монахэн), 12:26 - 1:1. Баклунд - 4 (бол., Ткачак, Джиордано), 13:33 - 2:1. Койву - 5 (Зукер, Сперджен), 47:40 - 2:2.

Победный буллит: Монахэн.

Вратари: Джонсон - Дубник.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 31 (9+5+13+4) - 25 (7+8+9+1).

3 декабря. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".