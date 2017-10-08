"Калгари" обыграл "Виннипег", Броди и Годро набрали по четыре очка

"Калгари" победил "Виннипег" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Защитник "Флеймз" Ти. Джей. Броди записал на свой счет две шайбы и две результативные передачи. Его партнер по команде нападающий Джонни Годро забросил одну шайбу и отдал три передачи.



Отметим, что российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 14 минут и завершил игру с коэффициентом полезности "-1".

В другой встрече "Ванкувер" дома одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 3:2. Российский нападающий Александр Бурмистров провел на льду 13 минут и закончил матч с коэффициентом полезности "-1".

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"Калгари" – "Виннипег" – 6:3 (1:3, 4:0, 1:0)

Голы: Танев – 1 (мен.), 8:35 – 0:1. Броди – 1 (бол., Годро, Верстиг), 10:08 – 1:1. Шайфли – 2 (бол., Уилер, Перро), 12:12 – 1:2. Лайне – 1 (Перро, Моррисси), 15:54 – 1:3. Броди – 2 (Стоун, Годро), 28:42 – 2:3. Ферланд – 1 (бол., Джиордано, Годро), 32:42 – 3:3. Годро – 1 (Броди, Лазар), 37:02 – 4:3. Верстиг – 1 (Монахэн, Броди), 38:38 – 5:3. Баклунд – 1 (Д. Хэмилтон, Ткачак), 40:16 – 6:3.

Вратари: Смит (37:00 – 37:02) – Мэйсон.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 45 (15+13+17) – 28 (11+12+5).

Наши: – – Куликов (14:05/0/-1).

8 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).

"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Расселл – 1 (Кассиан, Лучич), 1:08 – 0:1. Хорват – 1 (бол., Хаттон, Маркстрем), 7:35 – 1:1. Саттер – 1, 9:29 – 2:1. Хорват – 2 (Эрикссон, Эдлер), 20:32 – 3:1. Ньюджент-Хопкинс – 1 (бол., Марун, Расселл), 48:09 – 3:2.

Вратари: Маркстрем - Тэлбот (Броссуа, 20:32, 58:28).

Штраф: 15 – 19.

Броски: 26 (6+12+8) – 35 (13+8+14).

Наши: Бурмистров (13:20/1/-1) – -.

8 октября. Ванкувер. Rogers Arena.