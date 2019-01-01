"Калгари" обыграл "Сан-Хосе", Монахэн сделал 5 передач

"Калгари" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:5. Нападающий Шон Монахэн сделал в этой игре 5 результативных передач.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Сан-Хосе" - 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)

Голы: Баклунд - 7 (Ткачак, Фролик), 1:10 - 1:0. Радил - 4 (Майер, Кутюр), 6:53 - 1:1. Баклунд - 8 (Фролик, Ткачак), 10:55 - 2:1. Ткачак - 17 (бол., Монахэн, Джиордано), 17:24 - 3:1. Бернс - 6 (бол., Павелски), 23:55 - 3:2. Ткачак - 18 (Годро, Монахэн), 30:47 - 4:2. Донской - 8 (Кейн, Хертл), 38:22 - 4:3. Линдхольм - 18 (Годро, Монахэн), 39:33 - 5:3. Донской - 9 (Э. Карлссон, Кейн), 40:48 - 5:4. Нил - 4 (Беннетт, Хэнифин), 43:00 - 6:4. Годро - 20 (Линдхольм, Монахэн), 45:48 - 7:4. Годро - 21 (Монахэн, Линдхольм), 46:29 - 8:4. Торнтон - 6 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 53:15 - 8:5.

Вратари: Риттих - Делл.

Штраф: 43 - 35.

Броски: 27 (9+7+11) - 33 (11+13+9).

1 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.