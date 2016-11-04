"Калгари" обыграл "Сан-Хосе" и прервал неудачную серию

"Калгари" на выезде переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для подопечных Глена Галуцана первой за последние три встречи, а "акулы" проиграл во второй раз кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" (Сан-Хосе) - "Калгари" (Калгари) - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Брауэр - 4 (Ферланд, Беннетт), 36:32 - 0:1. Ткачук - 2 (Энгелланд, Фролик), 38:05 - 0:2. Бернс - 4 (бол., Павелски, Торнтон), 40:35 - 1:2. Карлссон - 2 (Власич, Тьерни), 49:18 - 2:2. Ткачук - 3 (Фролик, Энгелланд), 55:39 - 2:3.

Вратари: Джонс (58:17) - Джонсон.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 28 (7+10+11) - 22 (7+10+5).

4 ноября. Сан-Хосе. "SAP-Центр".