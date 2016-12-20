07:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Калгари" обыграл "Аризону"

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"Аризона" на своем льду проиграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Калгари" - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Дворак - 3 (Джурис), 5:12 - 1:0. Баклунд - 6 (бол., Д. Хэмилтон, Ткачак), 28:10 - 1:1. Брауэр - 8 (бол., Годро, Верстиг), 40:20 - 1:2. Уайт - 2 (Дворак), 49:07 - 2:2. Верстиг - 5 (бол., Монахэн, Брауэр), 52:25 - 2:3. Броди - 3 (п.в., Ткачак), 59:00 - 2:4.

Вратари: Смит (58:35 - 59:00, 59:18) - Эллиотт.

Штраф: 19 - 17.

Броски: 27 (15+2+10) - 28 (7+11+10).

20 декабря. Глендейл. "Хила Ривер-арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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