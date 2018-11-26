"Калгари" нанес "Аризоне" четвертое поражение подряд

"Калгари" на выезде обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. По две шайбы в этой встрече забросили Марк Янковски и Ноа Хэнифин.

Защитник "Койотс" Илья Любушкин отыграл 15 минут 27 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Калгари" - 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Монахэн - 13 (Годро, Джиордано), 7:27 - 0:1. Хэнифин - 1 (мен.), 16:22 - 0:2. Хэнифин - 2 (бол., Нил, Райан), 28:34 - 0:3. Янковски - 3 (Броди, Дюбе), 31:25 - 0:4. Броди - 2 (мен., Баклунд), 43:39 - 0:5. Янковски - 4 (мен.), 44:03 - 0:6. Келлер - 6, 53:44 - 1:6.

Нереализованный буллит: Линдхольм (Калгари Флэймз), 29:59 (Вратарь).

Вратари: Раанта (Хилл, 44:03) - Смит.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (8+10+11) - 27 (10+12+5).

Наши: Любушкин (15.27/0/0) - -.

25 ноября. Глендейл. Gila River Arena.