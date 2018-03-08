"Калгари" на выезде переиграл "Баффало" и прервал серию поражений

"Баффало" проиграл "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). "Флэймз" удалось прервать 4-матчевую серию поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Калгари" - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы: Беннетт - 10 (Янковски, Хэмоник), 5:35 - 0:1. Янковски - 12 (Беннетт, Броди), 8:35 - 0:2. Джиордано - 12 (Ферланд), 25:00 - 0:3. Монахэн - 30 (Годро, Броди), 26:01 - 0:4. Хэмилтон - 15 (бол., Джиордано, Годро), 38:39 - 0:5. Нельсон - 2 (Поминвилль, Уилсон), 59:42 - 1:5.
Вратари: Джонсон (Ленер, 26:01) - Риттих.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 26 (6+11+9) - 41 (17+14+10).
Наши: Антипин (19:51/0/-1) - -.
8 марта. Баффало. KeyBank Center.
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