06:07 | Хоккей — НХЛ

"Калгари" на выезде переиграл "Баффало" и прервал серию поражений


"Баффало" проиграл "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). "Флэймз" удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Калгари" - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Беннетт - 10 (Янковски, Хэмоник), 5:35 - 0:1. Янковски - 12 (Беннетт, Броди), 8:35 - 0:2. Джиордано - 12 (Ферланд), 25:00 - 0:3. Монахэн - 30 (Годро, Броди), 26:01 - 0:4. Хэмилтон - 15 (бол., Джиордано, Годро), 38:39 - 0:5. Нельсон - 2 (Поминвилль, Уилсон), 59:42 - 1:5.

Вратари: Джонсон (Ленер, 26:01) - Риттих.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (6+11+9) - 41 (17+14+10).

Наши: Антипин (19:51/0/-1) - -.

8 марта. Баффало. KeyBank Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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