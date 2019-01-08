"Калгари" на выезде обыграл "Чикаго", Анисимов набрал два очка

"Калгари" выиграл у "Чикаго" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джонни Годро, который сделал дубль, Шон Монахэн и Гарнет Хэтэуэй. У хозяев забивали Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт и Брэндон Саад. Российский форвард Артем Анисимов записал в свой актив две результативные передачи.

"Калгари" набрал 58 очков и лидирует в Западной конференции. У "Чикаго" 39 очков и 13-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Чикаго" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Годро - 25 (Монахэн, Линдхольм), 3:24 - 0:1. Кейн - 24 (Анисимов, Густафссон), 16:34 - 1:1. Дебринкэт - 20 (Кейн, Густафссон), 25:07 - 2:1. Монахэн - 23 (бол., Ткачак, Линдхольм), 38:42 - 2:2. Годро - 26 (Джиордано), 40:54 - 2:3. Хэтэуэй - 5 (мен., п.в.), 59:10 - 2:4. Саад - 12 (бол., Анисимов, Кит), 59:31 - 3:4.

Вратари: Делиа (58:56 - 59:10, 59:22) - Риттих.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 35 (12+12+11) - 43 (16+9+18).

Наши: Анисимов (15.42/0/-1) - -.

8 января. Чикаго. United Center.

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