"Калгари" и "Нэшвилл" забросили 11 шайб на двоих

"Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Нэшвиллу" – 6:5 ОТ. В составе "Предаторз" хет-трик оформил нападающий Филип Форсберг. У "Флэймз" по две шайбы на счету у форвардов Микаэля Баклунда и Майкла Ферланда.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Калгари" - 5:6 ОТ (1:3, 4:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ферланд - 9 (Годро, Джиордано), 0:46 - 0:1. Суббан - 9 (Уотсон, Экхольм), 9:20 - 1:1. Баклунд - 16 (Ткачак, Д. Хэмилтон), 11:00 - 1:2. Ферланд - 10 (Годро, Монахэн), 17:24 - 1:3. Д. Хэмилтон - 9 (Годро, Монахэн), 25:12 - 1:4. Форсберг - 17 (Уилсон, Арвидссон), 30:50 - 2:4. Уилсон - 9 (бол., Эллис, Суббан), 31:47 - 3:4. Форсберг - 18 (Йоси, Нил), 36:07 - 4:4. Форсберг - 19 (Джохансен), 39:27 - 5:4. Баклунд - 17 (Ткачак, Стоун), 50:50 - 5:5. Джиордано - 9 (Монахэн, Годро), 60:43 - 5:6.

Вратари: Ринне (Сарос, 25:12) - Эллиотт.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 28 (10+10+8+0) - 30 (9+10+10+1).