"Калгари" дома проиграл "Тампе", Наместников отметился голевой передачей

"Калгари" на своем льду потерпел поражение от "Тампы-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, победная серия "Флэймз" из 6 встреч прервалась. Российский нападающий гостей Владислав Наместников записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калагри" - "Тампа-Бэй" - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Голы: Брауэр - 7 (бол., Монахэн, Броди), 3:06 - 1:0. Бойл - 5 (бол., Хедман, Джонсон), 10:04 - 1:1. Бойл - 6 (Филппула, Хедман), 13:42 - 1:2. Коберн - 1 (Киллорн, НАМЕСТНИКОВ), 24:40 - 1:3. Шустр - 1 (Филппула, Хедман), 38:47 - 1:4. Киллорн - 9 (мен.), 40:37 - 1:5. Броди - 2 (бол., Годро, Брауэр), 43:59 - 2:5. Ферланд - 5 (Стэйджан, Бума), 44:20 - 3:5. Киллорн - 10 (п.в., Филппула), 59:15 - 3:6.

Вратари: Джонсон (Эллиотт, 40:00, 57:57 - 59:15) - Бишоп.

Штраф: 17 - 15.

Броски: 22 (7+8+7) - 35 (9+12+14).

Наши: - - Наместников (13:19/2/1).

15 декабря. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".