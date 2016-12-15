"Калгари" дома проиграл "Тампе", Наместников отметился голевой передачей

"Калгари" на своем льду потерпел поражение от "Тампы-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, победная серия "Флэймз" из 6 встреч прервалась. Российский нападающий гостей Владислав Наместников записал на свой счет голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калагри" - "Тампа-Бэй" - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Голы: Брауэр - 7 (бол., Монахэн, Броди), 3:06 - 1:0. Бойл - 5 (бол., Хедман, Джонсон), 10:04 - 1:1. Бойл - 6 (Филппула, Хедман), 13:42 - 1:2. Коберн - 1 (Киллорн, НАМЕСТНИКОВ), 24:40 - 1:3. Шустр - 1 (Филппула, Хедман), 38:47 - 1:4. Киллорн - 9 (мен.), 40:37 - 1:5. Броди - 2 (бол., Годро, Брауэр), 43:59 - 2:5. Ферланд - 5 (Стэйджан, Бума), 44:20 - 3:5. Киллорн - 10 (п.в., Филппула), 59:15 - 3:6.
Вратари: Джонсон (Эллиотт, 40:00, 57:57 - 59:15) - Бишоп.
Штраф: 17 - 15.
Броски: 22 (7+8+7) - 35 (9+12+14).
Наши: - - Наместников (13:19/2/1).
15 декабря. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".
bezik
В превью было написано, что он под вопросом, но вполне может сыграть. Видимо микротравма и решили поберечь
09:10
.BattleFish.
а вот и первый провал Чада Джонсона, после фееричной игры в качестве первого кипера, бывает!)
08:49
КубокЛучшийМира
Кто в курсе, а что с Кучеровым? Почему не играл?
08:32