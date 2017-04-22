03:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Какое наказание заслужил обидчик Овечкина?

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (2-2) получил повреждение после фола Назема Кадри. Игрок "Мэйпл Ливз" за это действие получил малый штраф.

Подобного вида нарушения в НХЛ почти всегда караются двумя минутами. Всегда принимается во внимание вектор движения. А Кадри его не менял. Возможно, стоит обратить внимание на выставленное колено, но нужно понимать, что он тормозил – это естественное положение.

Овечкин вернулся на лед. Еще в паузе вышел сделать пару виражей. С коленом, насколько можно судить, у Александра все более-менее в порядке. (Игорь ЕРОНКО)

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