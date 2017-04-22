Какое наказание заслужил обидчик Овечкина?

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (2-2) получил повреждение после фола Назема Кадри. Игрок "Мэйпл Ливз" за это действие получил малый штраф.
Подобного вида нарушения в НХЛ почти всегда караются двумя минутами. Всегда принимается во внимание вектор движения. А Кадри его не менял. Возможно, стоит обратить внимание на выставленное колено, но нужно понимать, что он тормозил – это естественное положение.
Овечкин вернулся на лед. Еще в паузе вышел сделать пару виражей. С коленом, насколько можно судить, у Александра все более-менее в порядке. (Игорь ЕРОНКО)
Alexander Ovechkin injured after this collision with Nazem Kadri, who gets a two-minute tripping penalty pic.twitter.com/YkWhap8ais– Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 апреля 2017 г.
Основной
Ага, это все Абама
04:33
DRW
Никакое, 2 минуты придумали только потому, что это был Овечкин!
04:26
Serafimos
Бил намеренно в колено
04:20