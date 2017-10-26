06:20 | Хоккей — НХЛ

Как Панарин набрал 10-е очко за "Коламбус". Видео

1

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:1). Для россиянина эта передача стала 9-й в сезоне, всего на его счету 10 (1+9) очков.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

HarryAngel

Что-то не тянет Хлебушек на намбэ уан в Колумбусе. перехвалил Торт

06:31