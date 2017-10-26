Как Панарин набрал 10-е очко за "Коламбус". Видео

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:1). Для россиянина эта передача стала 9-й в сезоне, всего на его счету 10 (1+9) очков.
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Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:1). Для россиянина эта передача стала 9-й в сезоне, всего на его счету 10 (1+9) очков.
HarryAngel
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