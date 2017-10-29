Как Айкел отреагировал на поражение в свой день рождения. Видео

"Сан-Хосе" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. После игры в подтрибунном помещении нападающий "Клинков" Джек Айкел выместил злость от неудачного результата на своей клюшке, которую сломал ударом о колено.

Отметим, что в субботу Айкел отпраздновал свой 21-й день рождения. В этом сезоне он набрал 11 (4+7) очков в 11 встречах.