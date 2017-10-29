01:00 | Хоккей — НХЛ

Как Айкел отреагировал на поражение в свой день рождения. Видео


"Сан-Хосе" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. После игры в подтрибунном помещении нападающий "Клинков" Джек Айкел выместил злость от неудачного результата на своей клюшке, которую сломал ударом о колено.

Отметим, что в субботу Айкел отпраздновал свой 21-й день рождения. В этом сезоне он набрал 11 (4+7) очков в 11 встречах.

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Материалы других СМИ
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