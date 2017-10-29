Как Айкел отреагировал на поражение в свой день рождения. Видео

"Сан-Хосе" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. После игры в подтрибунном помещении нападающий "Клинков" Джек Айкел выместил злость от неудачного результата на своей клюшке, которую сломал ударом о колено.
Отметим, что в субботу Айкел отпраздновал свой 21-й день рождения. В этом сезоне он набрал 11 (4+7) очков в 11 встречах.
Jack Eichel was pretty rattled that he lost on his birthday pic.twitter.com/Qf3vAtf5Yw– Wheeling Problems (@wheelingprobs) 28 октября 2017 г.
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