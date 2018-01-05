08:39 | Хоккей — НХЛ

Кадри подрался с Торнтоном и вырвал ему клок бороды. Видео

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"Торонто" обыграл "Сан-Хосе" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Уже в самом начале встречи драку устроили Назем Кадри и Джо Торнтон.

На второй секунде встречи, в ходе драки, Кадри вырвал клок бороды у Торнтона. Оба игрока получили по пять минут за драку.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Марио66

Кадри - пёс. Провокацию начал, а честно схлестнуть кулаки засцал. Ещё и потрепал старого.

13:15

roughboy

ну решил че перед ним старик хоттабыч.. с кем не бывает))

13:01

КоньМорозаНеБоится

Борода святое! Джо,по любому надо мстить! Вырви ему что нибудь в ответ при следующей встрече)

12:38

.BattleFish.

Женек10 не люблю Торнтона, но кадри здесь повел себя как баба. шлем снять испугался, за бороду схватил 09:10--------------вроде по правилам хоккеистам запрещено перед дракой снимать шлем, утверждать не буду могу ошибаться!

12:21

Adios Amigos R...

Интересно, какое желание при этом загадал Кадри?

10:21

Весёлый©

Hold my beard, I can do this. / Кадри постепенно становится чуть не самым зрелищным игроком лиги, провокации, шоу, да и еще в хоккей играть умеет, клюшку подставил после наброса Марнера.

09:53

igogohruhru

Наконец кто-то хорошо потрепал дед-мороза за бороду. Молодец. Что они не поделили на 2й секунде матча?

09:41

fifa_guru

Женек10 немного разная весовая категория... ))

09:16

Женек10

не люблю Торнтона, но кадри здесь повел себя как баба. шлем снять испугался, за бороду схватил

09:10

fifa_guru

thx^^ хоть за бороду оттянул)) папе карло снова бороду растить )))

08:48