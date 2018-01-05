Кадри подрался с Торнтоном и вырвал ему клок бороды. Видео

"Торонто" обыграл "Сан-Хосе" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Уже в самом начале встречи драку устроили Назем Кадри и Джо Торнтон.

На второй секунде встречи, в ходе драки, Кадри вырвал клок бороды у Торнтона. Оба игрока получили по пять минут за драку.