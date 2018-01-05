Кадри подрался с Торнтоном и вырвал ему клок бороды. Видео

"Торонто" обыграл "Сан-Хосе" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Уже в самом начале встречи драку устроили Назем Кадри и Джо Торнтон.
На второй секунде встречи, в ходе драки, Кадри вырвал клок бороды у Торнтона. Оба игрока получили по пять минут за драку.
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Марио66
Кадри - пёс. Провокацию начал, а честно схлестнуть кулаки засцал. Ещё и потрепал старого.
13:15
roughboy
ну решил че перед ним старик хоттабыч.. с кем не бывает))
13:01
КоньМорозаНеБоится
Борода святое! Джо,по любому надо мстить! Вырви ему что нибудь в ответ при следующей встрече)
12:38
.BattleFish.
Женек10 не люблю Торнтона, но кадри здесь повел себя как баба. шлем снять испугался, за бороду схватил 09:10--------------вроде по правилам хоккеистам запрещено перед дракой снимать шлем, утверждать не буду могу ошибаться!
12:21
Adios Amigos R...
Интересно, какое желание при этом загадал Кадри?
10:21
Весёлый©
Hold my beard, I can do this. / Кадри постепенно становится чуть не самым зрелищным игроком лиги, провокации, шоу, да и еще в хоккей играть умеет, клюшку подставил после наброса Марнера.
09:53
igogohruhru
Наконец кто-то хорошо потрепал дед-мороза за бороду. Молодец. Что они не поделили на 2й секунде матча?
09:41
fifa_guru
Женек10 немного разная весовая категория... ))
09:16
Женек10
не люблю Торнтона, но кадри здесь повел себя как баба. шлем снять испугался, за бороду схватил
09:10
fifa_guru
thx^^ хоть за бороду оттянул)) папе карло снова бороду растить )))
08:48