05:55 | Хоккей — НХЛ

Известны две пары второго раунда плей-офф НХЛ

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После сегодняшнего игрового дня определилась еще одна пара второго раунда плей-офф НХЛ. "Нэшвилл" обыграл "Колорадо" (4-2) и вышли на "Виннипег".

В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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fksm

Сан-Хосе - Вегас...Вегас и акул уделает,попомните моё слово,там звери просто собрались в этом году...финал Питтсбург- Вегас будет

08:37

fksm

Хоть бы кто-нибудь из ниже отписавшихся сказал,с кем они на самом деле играют..то же мне,юмористы нашлись)самому искать лень..

08:35

курганец

Редактура еще не проснулась, сайт не открывала, а корр, написавший глупость после бессонной ночи, спать ушел. Вот и некому исправить косяк.

08:18

Sn0w

Поджидает* конечно же

08:07

Sn0w

А в финале Кубка Стэнли своего соперника уже поджает Калгари!

08:07

Монте-Кристо (Мститель) .

Они что там пьют ? Все по Жванецкому "жаль, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха".

08:00

шульц66

Какие же дебилы на этом сайте публикуют информацию! Ужас.

07:57

Mangust071

))))))))))

07:57

Alex3114

С такой новостью про ЛА - молодцы, СЭ, горжусь вами )

07:50

icezellion

В Вегасе офигели, что еще раз с королями играть)

07:28

songaila

И далее - финал конференции "ЛА-Вегас", финал КС "ЛА-Вегас".

07:09

Vratar13

Пора менять название газеты

07:00

Алексей Х

бгг

06:50

andersen78

Фантастика! а Лос-Анджелес об этом знает?

06:49

kargot

"В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции". =))) Первый раз было нещитово - МАФ пальцы крестиком держал

06:29

fifa_guru

В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции. // еще раз на бис?))

06:16

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