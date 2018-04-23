Известны две пары второго раунда плей-офф НХЛ

После сегодняшнего игрового дня определилась еще одна пара второго раунда плей-офф НХЛ. "Нэшвилл" обыграл "Колорадо" (4-2) и вышли на "Виннипег".

В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции.