Известны две пары второго раунда плей-офф НХЛ

После сегодняшнего игрового дня определилась еще одна пара второго раунда плей-офф НХЛ. "Нэшвилл" обыграл "Колорадо" (4-2) и вышли на "Виннипег".
В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции.
Материалы других СМИ
fksm
Сан-Хосе - Вегас...Вегас и акул уделает,попомните моё слово,там звери просто собрались в этом году...финал Питтсбург- Вегас будет
08:37
fksm
Хоть бы кто-нибудь из ниже отписавшихся сказал,с кем они на самом деле играют..то же мне,юмористы нашлись)самому искать лень..
08:35
курганец
Редактура еще не проснулась, сайт не открывала, а корр, написавший глупость после бессонной ночи, спать ушел. Вот и некому исправить косяк.
08:18
Sn0w
Поджидает* конечно же
08:07
Sn0w
А в финале Кубка Стэнли своего соперника уже поджает Калгари!
08:07
Монте-Кристо (Мститель) .
Они что там пьют ? Все по Жванецкому "жаль, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха".
08:00
шульц66
Какие же дебилы на этом сайте публикуют информацию! Ужас.
07:57
Mangust071
))))))))))
07:57
Alex3114
С такой новостью про ЛА - молодцы, СЭ, горжусь вами )
07:50
icezellion
В Вегасе офигели, что еще раз с королями играть)
07:28
songaila
И далее - финал конференции "ЛА-Вегас", финал КС "ЛА-Вегас".
07:09
Vratar13
Пора менять название газеты
07:00
Алексей Х
бгг
06:50
andersen78
Фантастика! а Лос-Анджелес об этом знает?
06:49
kargot
"В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции". =))) Первый раз было нещитово - МАФ пальцы крестиком держал
06:29
fifa_guru
В другой паре сыграют "Лос-Анджелес" и "Вегас". Победители этих пар сойдтся в финале Западной конференции. // еще раз на бис?))
06:16