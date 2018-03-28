12:10 | Хоккей — НХЛ

Иван Проворов: "Выкладывались 60 минут, а потом быстро пропустили"


Нападающий "Филадельфии"  Иван Проворов не скрывал своего расстройства после поражения от "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Российский форвард стал автором второй шайбы "Флайерз". "Старз" одержали победу благодаря голу соотечественника Проворова Александра Радулова, который отличился уже через 40 секунд после начала овертайма.

- Мы очень расстроены. Выкладываться 60 минут, а потом быстро пропустить. Главное не расстравиться очень сильно и продолжать играть, - цитирует официальный сайт НХЛ Проворова.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!