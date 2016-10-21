Иван Проворов: "Волнения больше нет"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметил, что больше не испытывает волнительных ощущений во время матчей регулярного чемпионата НХЛ. По словам, россиянина команда поддерживает его.

– Тренер меня поддерживает. Если что-то надо исправить, он помогает мне, говорит со мной, – цитирует Проворова официальный сайт НХЛ. – Конечно, всегда есть над чем работать, ведь совершенству нет предела. НХЛ – это самая сильная лига в мире, здесь выступают лучшие игроки. Я делаю все, что могу, стараюсь становиться лучше после каждой тренировки и каждого матча.

Чувствую себя хорошо, волнение было в первой игре, но сейчас его нет. В команде отличная атмосфера, мне это помогает. Ребята отличные, борются друг за друга. Мне очень приятно. Что касается моих целей, то они есть. Однако не хочу о них говорить. Я стремлюсь к целям, которые поставил перед собой.