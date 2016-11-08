02:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Проворов: "В НХЛ выигрывает тот, кто больше этого хочет"

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов заявил, что постепенно осваивается в НХЛ. Он назвал лигу лучшей в мире и отметил, что хоккей в ней во многом отличается от юниорского.

– Конечно, мне нравится в НХЛ, – приводит официальный сайт лиги слова Проворова. – Это лучшая лига в мире, играть в которой очень приятно. Очевидно, период привыкания еще продолжается, но все идет нормально, и я ловлю себя на мысли, что начинаю чувствовать себя комфортно.

Хоккей в НХЛ отличается от юниорского очень многим. Скорости другие, силовая борьба. Здесь нет ярко выраженных первых звеньев, любая тройка способна что-то создать в нападении, а потом отработать в защите. В НХЛ выигрывает тот, кто больше этого хочет.

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