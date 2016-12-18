Иван Проворов: "В НХЛ ничего особо не удивило"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в интервью "СЭ" признался, что ничему не удивился, дебютировав в НХЛ. Он отметил, что важно делать правильн6ые выводы после неудач.

– После дебютного матча – с "Лос-Анджелесом" – вы сказали, что вас ничего в НХЛ особенно не удивило. Удивились, наверное, уже после матча с "Чикаго", где заработали "-5"?

– На самом деле особо ничего не удивило. Я прошел два лагеря в НХЛ, сыграл довольно большое количество контрольных игр. Что ожидал, то и было. Но это не означает, что я думаю, что это легко, просто что представлял себе, то и произошло. А та игра с "Чикаго" получилась действительно не очень удачной, где-то немножко не повезло. Просто надо делать правильные выводы и двигаться вперед, и все будет хорошо. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Иван Проворов: "Сколько бы лет я ни провел в Америке, всегда буду русским"