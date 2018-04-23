Иван Проворов: "Собирался играть до тех пор, пока рука будет еще прикреплена к туловищу"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов после поражения от "Питтсбург" (5:8) в шестом матче серии (2-4) 1/8 финала Кубка Стэнли заявил, что его ошибки не позволили команде продолжить борьбу за попадание в следующий раунд. Хоккеист добавил, что, несмотря на травму плеча, он собирался играть до тех пор, пока рука еще держится на туловище.

– Я сделал все, что мог, – рассказал в эфире клубного телевидения Проворов. – Я собирался играть до тех пор, пока моя рука будет еще прикреплена к туловищу. Третий период был не так хорош, как первые два – в начале матча мы играли хорошо. Соперники давили на нас изо всех сил, из-за этого мы были вынуждены перемещать шайбу быстрее и поддерживать друг друга. Первые два периода нам это удавалось. Но в третьем периоде я сделал несколько серьезных ошибок, из-за которых нам забили шайбы. Это стоило нам матча.

Напомним, что Федерация хоккея России уже вызвала 21-летнего защитника в сборную на чемпионат мира-2018, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.