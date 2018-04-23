Иван Проворов: "Собирался играть до тех пор, пока рука будет еще прикреплена к туловищу"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов после поражения от "Питтсбург" (5:8) в шестом матче серии (2-4) 1/8 финала Кубка Стэнли заявил, что его ошибки не позволили команде продолжить борьбу за попадание в следующий раунд. Хоккеист добавил, что, несмотря на травму плеча, он собирался играть до тех пор, пока рука еще держится на туловище.
– Я сделал все, что мог, – рассказал в эфире клубного телевидения Проворов. – Я собирался играть до тех пор, пока моя рука будет еще прикреплена к туловищу. Третий период был не так хорош, как первые два – в начале матча мы играли хорошо. Соперники давили на нас изо всех сил, из-за этого мы были вынуждены перемещать шайбу быстрее и поддерживать друг друга. Первые два периода нам это удавалось. Но в третьем периоде я сделал несколько серьезных ошибок, из-за которых нам забили шайбы. Это стоило нам матча.
Напомним, что Федерация хоккея России уже вызвала 21-летнего защитника в сборную на чемпионат мира-2018, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
shvedero
ага, а потом карьера завершиться намного быстрее) вообще не рациональное решение со стороны тренеров так же.
13:42
bvp
Зачем только его выпустили травмированным, риск неоправданный, понятно ведь, что могут быть привозы. Парень молодой, всегда рвется в бой, кто-то по-опытней должен был взять на себя ответственность и не выпускать его, пока не будет готов.
12:27
Werewolf
Респект за то, что не ищет виноватых. Нравится этот парень. Уже хороший защ.
12:04