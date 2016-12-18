Иван Проворов: "С самого начала хотел играть в НХЛ"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в интервью "СЭ" рассказал о начале своей хоккейной карьеры в НХЛ. Он отметил, что с самого начала хотел выступать в заокеанской лиге.

– А почему решили перебраться в Америку в столь юном возрасте?

– Отцу пришло предложение, чтобы я съездил на турнир в Америку. Я поехал, все понравилось, и потом семьей решили, что лучший путь для продолжения моей карьеры – уехать за океан. Моей целью с самого начала было играть в НХЛ, и мои родители посчитали, что это самый верный путь попасть туда. В решении я никогда не сомневался – наверное, не зря.

– Чем отличаются американские детско-юношеские лиги от российских?

– Особенно ничем не отличаются. Единственное – в США намного больший упор на учебу; там огромное количество команд, уровень которых очень разный. Ну а если сравнивать хоккейный почерк, то большинство команд отличает хорошее катание, скорость и грамотный контроль шайбы. (Евгений БЕЛОУСОВ)