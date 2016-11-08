Иван Проворов: "С Детства мечтал играть в НХЛ"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов заявил, что всегда мечтал играть в НХЛ. Россиянин добавил, что старается привыкнуть ко многим нюансам игры и набраться опыта.

– Поулчаю в НХЛ удовольствие от всего! Играть в НХЛ в 19 лет – большая радость, – приводит официальный сайт лиги слова Проворова. – С детства об этом мечтаешь, а потом вдруг становишься частью всего происходящего. Стараюсь продолжать работать, становиться лучше от игры к игре и просто получать удовольствие от процесса.

Пока непросто привыкнуть к каким-то нюансам, к тому, что выжать максимум из эпизода каждый раз, когда шайба у тебя на крюке, не получается. Знаете, иногда охота сохранить шайбу, хотя хорошо понимаю, что в НХЛ бывают моменты, когда надо просто спокойно вывести ее из зоны либо через борт, либо навесиком. Все придет со временем. Чем больше играть, тем больше опыта.