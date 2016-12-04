10:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Проворов - первая звезда дня в НХЛ

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Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов признан первой звездой игрового дня НХЛ. 19-летний хоккеист стал автором дубля в матче регулярного чемпионата с "Чикаго" (3:1). Проворов забросил две шайбы за 31 секунду.

Второй звездой стал нападающий "Нью-Джерси" Майк Каммаллери, который забил два гола во встрече с "Нэшвиллом" (5:4) и принес победу своей команде.

Третья звезда вратарь "Оттавы" Майк Кондон. В матче с "Флоридой" (2:0) голкипер отразил 24 броска и оставил свои ворота в неприкосновенности.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrew Arshavin

А еще Проворов сделал сейв:)

11:19

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