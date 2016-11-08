Иван Проворов: "Отец после каждой игры объяснял мне, где надо добавить"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в интервью официальному сайту НХЛ отметил вклад своего отца в свою карьеру. Также он выделил Дрю Даути и Данкана Кита, как образцовых игроков своего амплуа.

– Прежде всего, назову своего отца и вообще семью, которая мне во всем помогала, – приводит официальный сайт лиги слова Прворова. – Отец водил на все тренировки, после каждой игры рассказывал, что было хорошо, а что не очень, объяснял, где надо добавить. Отмечу, что и в "Флайерз" мне сейчас помогают все ребята. Это хорошая дружная команда.

Что касается защитников, то в НХЛ масса хороших мастеров. Выделю Дрю Даути и Данкана Кита. Люди играют и в защите, и в нападении, и в любой ситуации способны принести команде пользу.