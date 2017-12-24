Иван Проворов - о пропущенном голе: "Шайба срикошетила от моей клюшки. Иногда такое происходит"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов объяснил, как его команда пропустила в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (1:2 Б), "Блю Джэкетс" вышли вперед после того, как шайба отскочила в ворота от клюшки россиянина. Сам хоккеист позже сравнял счет.

– Шайба срикошетила от моей клюшки и залетела в ворота, – цитирует сайт НХЛ Проворова. – Иногда такое происходит. Ты пытаешься заблокировать бросок соперника, шайба немного рикошетит, меняет направление полета и попадает в ваши ворота.