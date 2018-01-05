Иван Проворов: "Матч с "Питтсбургом" я провел не лучшим образом. Сегодня же вышел с правильным настроем"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов после победы над "Айлендерс" (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что семья, наблюдавшая за игрой с трибуны, помогла ему настроиться на этот матч. Россиянин набрал 3 (2+1) очка.

– Матч с "Питтсбургом" я провел не лучшим образом, – цитирует сайт НХЛ Проворова. – Но такое бывает. Нужно учиться на ошибках, уметь восстанавливаться. Сегодня же я вышел на лед с правильным настроем. На трибуне была моя семья. Они останутся еще на два матча, так что я постараюсь забить еще.