Иван Проворов: "Главное - не терять уверенности в себе"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в интервью официальному сайту НХЛ заявил, что старается делать правильные выводы после неудач. Он отметил, что надо продолжать прогрессировать, чтобы закрепиться в лиге.

– В вашем третьем матче в карьере на выезде против "Чикаго" случился вечер новичка. Ту игру вы закончили с показателем полезности "-5". С какими чувствами проснулись наутро?

– Со всеми бывает. Пару раз шайба скакнула, где-то потерял равновесие. После таких игр надо делать правильные выводы и двигаться вперед. Конечно, мне еще только предстоит полностью адаптироваться в НХЛ. Самое главное в этом процессе не терять, как бы ни было сложно, уверенности в себе и продолжать играть в свою игру. Считаю, удача на моей стороне и все перевернется, если себе не изменять.