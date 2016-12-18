11:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Проворов: "Был, буду и продолжаю быть русским"

0
0
0

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в интервью "СЭ" рассказал о начале своей хоккейной карьеры в НХЛ. Он признался, что чувствует себя русским.

 
Иван ПРОВОРОВ.Иван Проворов: "Сколько бы лет я ни провел в Америке, всегда буду русским"

– На прошлогодней предсезонке вы играли с Евгением Медведевым, Радель Фазлеев приезжал в лагерь в этом году, а сейчас в составе Роман Любимов. Насколько помогает наличие вокруг россиян? Или это вы, как проживший в Северной Америке уже пять лет, на правах "ветерана" им помогаете?

– Наличие россиян в команде, конечно же, очень помогает. Намного легче в тяжелые моменты, когда мои соотечественники рядом. С другой стороны, прожив уже пять лет здесь, помогаю ребятам чем могу.

– После пяти лет в Северной Америке ощущаете себя русским или все же носителем нескольких культур?

– Я был русским, буду русским и продолжаю быть русским.

– Многие наши легионеры, поигравшие в НХЛ, признавались, что в какой-то момент стали думать на английском.

– Когда говорю на русском, думаю на русском. Когда говорю на английском, думаю на английском. Проблем ни с русским, ни с английским нет.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ