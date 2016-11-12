09:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Проворов: "40 минут "Филадельфия" играет хорошо, а потом что-то происходит"

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Торонто" (3:6) посетовал, что его команда теряет концентрацию по ходу встречи. Он добавил, что "Флайерз" внимательно разбирают все ошибки.

– Честно говоря, даже не знаю, как объяснить этот результат, – приводит официальный сайт лиги слова Проворова. – Вроде стараемся, боремся, 40 минут действуем хорошо, а потом что-то происходит, и мы внезапно перестаем играть в свой хоккей. В результате нам забивают, и мы проигрываем. Конечно, мы каждый день обсуждаем эти ошибки, смотрим видео. В следующей игре мы обязательно исправимся.

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