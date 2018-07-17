Иван Кульбаков заключил контракт с системой "Ванкувера"

Белорусский вратарь Иван Кульбаков заключил контракт АХЛ с системой "Ванкувера". Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон 21-летний голкипер провел в системе "Коламбуса". На его счету 8 матчей в АХЛ за "Кливленд Монстерз". Его коэффициент надежности составил 3,99, а процент отраженных бросков – 86,1.

Большую часть сезона Кульбаков провел в лиге Восточного побережья за "Куод-Сити Мэллардс". Он сыграл 22 матча, в среднем пропуская 3,63 шайбы за игру и отражая 90,2 процента бросков.

Кроме того, Кульбаков принял участие в чемпионате мира 2018 года (2 игры, 7,61 шайб за матч при 70,0 процентах отраженных бросков).