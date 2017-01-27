Иван Барбашев: "В "Сент-Луисе" буду играть жестко"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев, который был переведен из фарм-клуба в основную команду, подчеркнул, что знаком с некоторыми партнерами по команде. Форвард уверен, что сумеет показать хорошую игру.

В дебютной встрече против "Миннесоты" (1:5) новичок отыграл 10 минут 3 секунды и нанес один удар по воротам.

- В прошлом году в АХЛ я играл в четвертом звене большую часть сезона, - приводит Stltoday слова Барбашева. - Я знаком со Скотти Апшоллом и Райаном Ривзом, знаю их игру. Намерен действовать так же. Мы будем играть жестко. Уверен, это получится хорошо.

Напомним, вчера клуб вернул россиянина из "Чикаго" из-за травмы Кайла Бродзяка, который пропустит около пяти недель. 21-летний Барбашев задрафтован "блюзменами" под общим 33-м номером. В текущем сезоне в составе "Чикаго" он провел 44 матча и набрал 37 (19+18) очков.