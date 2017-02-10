Иван Барбашев: "В НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ"

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев заявил, что в НХЛ играть проще, чем в АХЛ. 21-летний хоккеист начинал сезон в "Чикаго Вулвз", а в конце января был в вызван в состав "Блюз". 8 февраля россиянин отметился дебютной шайбой в НХЛ.

- Поначалу было очень тяжело, когда меня подняли из АХЛ, - цитирует пресс-служба лиги Барбашева. - Очень сильно волновался, перед самой игрой серьезно потряхивало, но после первой смены волнение улеглось. Честно говоря, я думал, что будет очень тяжело, но оказалось все значительно проще. С каждой игрой я приобретаю новый опыт, есть игровое время, поэтому я очень доволен тем, что нахожусь здесь. Думаю, что и тренерский штаб доволен тем, как я учусь. Первый раз было тяжело, а сейчас становится все легче и легче. Все приходит с играми, с опытом.

Согласен с тем, что в какой-то степени в НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ. В НХЛ все играют правильно по позиции, тут все грамотно действуют. За счет этого у тебя появляется пространство. Сложность в НХЛ заключается в том, что у всех тут уже очень много опыта. Здесь многим ребятам по 30 лет или больше. Против таких опытных хоккеистов действовать непросто, они всегда ведут силовую борьбу. В АХЛ часто такое бывает, что все хоккеисты летают где угодно, без определенных позиций. После того как я сыграл свой первый матч в НХЛ против "Миннесоты", там был перерыв на "Матч звезд", и меня спустили обратно в "Чикаго Вулвз". Мне было в два раза тяжелее играть в АХЛ после опыта игры в НХЛ.