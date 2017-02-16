Иван Барбашев: "Решил бросить, и получилось удачно"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Детройтом" (2:0) рассказал о своей заброшенной шайбе. 21-летний россиянин отметил самоотдачу "Блюз" во встрече.

– Я просто пытался сохранить шайбу, оглянулся, но вокруг никого не было, – приводит официальный сайт "Сент-Луиса" слова Барбашева. – Решил бросить, и получилось удачно. Здорово сыграл наш вратарь, он придал уверенности всем нашим хоккеистам, сделал несколько важнейших спасений. Но все сыграли неплохо, боролись до конца и с полной отдачей.