09:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Барбашев: "Решил бросить, и получилось удачно"

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Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Детройтом" (2:0) рассказал о своей заброшенной шайбе. 21-летний россиянин отметил самоотдачу "Блюз" во встрече.

– Я просто пытался сохранить шайбу, оглянулся, но вокруг никого не было, – приводит официальный сайт "Сент-Луиса" слова Барбашева. – Решил бросить, и получилось удачно. Здорово сыграл наш вратарь, он придал уверенности всем нашим хоккеистам, сделал несколько важнейших спасений. Но все сыграли неплохо, боролись до конца и с полной отдачей.

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Материалы REN-TV

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