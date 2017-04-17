Иван Барбашев: "Моя задача - выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ поделился впечатлениями от игры в плей-офф. Форвард отметил, что главная задача для него – выиграть Кубок Стэнли. В первом раунде "Блюз" ведут в серии с "Миннесотой" со счетом 3-0.

– Когда меня подняли, то я играл в полную силу, старался максимально проявить себя, – сказал Барбашев. – Наверное, что-то во мне заметили. Сейчас я играю с Тарасенко и Шварцем, и у меня появилась другая роль. Для меня сейчас самое главное – отлично сыграть в обороне и по возможности проявить себя в атаке. Вова и Джейден играют в атакующий хоккей, так что я стараюсь больше на них пасовать. Тем не менее мне надо продолжать показывать свою игру, хотя и обороняться, чувствую, я стал лучше. В плей-офф это очень важно, а наше звено в этом плане делает хорошую работу.

В плей-офф играть гораздо тяжелее. Темп гораздо выше, и ты понимаешь, что если не выиграешь, то очень быстро можешь вылететь. Сейчас мы каждый матч стараемся проводить в полную силу. Это очень тяжело. Наверное, в три раза тяжелее, чем в регулярном сезоне. Особенно против такой хорошей команды, как "Миннесота". До этого момента мы хорошо работали. Надеюсь, что в среду серию удастся завершить.

Моя задача? Выиграть Кубок Стэнли. Это самая первая задача. Это очень важно для жизни и для всего. Что касается задач, которые ставят передо мной тренеры… Они говорят, чтобы я продолжал играть так же, как сейчас. Видимо, видят в этом что-то хорошее. А я стараюсь это делать.