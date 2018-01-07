Источник: Ягр покинет "Калгари"

Нападающий Яромир Ягр в скором времени покинет "Калгари". По словам хоккейного эксперта Эллиотта Фридмана, стороны ведут работу по расторжению контракта.
– Ягр заслужил определенное уважение к себе, и "Калгари" старается отдать ему должное, – цитирует Фридмана sportsnet.ca. – Его агент Петр Свобода получил разрешение говорить с другими клубами лиги, чтобы оценить, есть ли что-то подходящее. Пока что нет. Его время в "Калгари" подходит к концу. Сейчас они просто думают, как лучше поступить.
Напомним, что перед началом сезона в СМИ была информация об интересе к ветерану со стороны клубов КХЛ.
Материалы других СМИ
Монте-Кристо (Мститель) .
Ягр, как выжатый лимон. Полностью морально выхолощен. От него только одна оболочка осталась. Надо было весной 2016 года заканчивать. Или в апреле 2017 года. Ушел бы с гордо поднятой головой. Красиво, как Селяне. А теперь он не уходит, а уползает на коленях. В этом сезоне его только на 5 игр хватило, когда он после травмы вернулся и его поставили в третье звено. И оно выстрелило. Тогда и команда была на подъеме. А потом все хуже и хуже, у команды и у Ягра. Но лет через 10 забудется, как он заканчивал и народ станет смотреть только на его достижения, на его рекорды. Но это будет лет через 7-10. А пока есть то, что есть. А все потому, что уходить надо вовремя. Уходить надо красиво !
14:04
Электросталец
прадедушка, дотяни до рекорда
12:38
Werewolf
Пусть к пингвинам возвращается. В третьем звене не помешает. Конечно за адекватную плату. Хотя в КХЛ предложат больше по любому.
12:26
Vasek
прошлый сезон был хорош, попал в топ-100, встречали овациями, еще раз сместил тренера, обещали свитер под сводами арены Пенс... Классная была бы лебединая песня, вовремя нужно уходить. Теперь никакой магии от Ягра не осталось
11:57
.BattleFish.
Яромир по ходу довыпендривался, надо было в свое время сидеть ровно во Флориде и не быковать, а так останется у разбитого корыта если ни с кем не договорится, ведь играть он еще хочет!
11:23
fifa_guru
не быть рекорду по матчам похоже
09:35