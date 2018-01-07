Источник: Ягр покинет "Калгари"

Нападающий Яромир Ягр в скором времени покинет "Калгари". По словам хоккейного эксперта Эллиотта Фридмана, стороны ведут работу по расторжению контракта.

– Ягр заслужил определенное уважение к себе, и "Калгари" старается отдать ему должное, – цитирует Фридмана sportsnet.ca. – Его агент Петр Свобода получил разрешение говорить с другими клубами лиги, чтобы оценить, есть ли что-то подходящее. Пока что нет. Его время в "Калгари" подходит к концу. Сейчас они просто думают, как лучше поступить.

Напомним, что перед началом сезона в СМИ была информация об интересе к ветерану со стороны клубов КХЛ.