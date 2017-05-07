Источник: "Вегасу" придется предложить Шипачеву другой контракт?

"Вегас" вынужден предложить новый контракт Вадиму Шипачеву, утверждает журналист Эллиотт Фридман. В первоначальную версию соглашения был включен пункт о запрете на обмены, что противоречит регламенту лиги. Чтобы получить такую опцию, хоккеист должен отыграть в НХЛ хотя бы год, причем она возможна, только если это не первый его контракт в лиге.

Впрочем, ранее NBC сообщал, что в предложенном "Вегасом" 30-летнему Шипачеву соглашении нет пункта о запрете на обмен или на любые другие действия менеджмента. А генеральный менеджер клуба Джордж Макфи утверждал, что не собирается предоставлять эту опцию ни одному из игроков.

Напомним, по первоначальной версии контракта зарплата Шипачева должна была составить 4,5 миллиона долларов за сезон, а само соглашение было рассчитано на два года.