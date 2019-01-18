Источник: тренер "Далласа" наказал Радулова за словесную перепалку

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов пропустил часть первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (1:2) после словесной перепалки с главным тренером команды Джимом Монтгомери, сообщает журналист Марк Степнески в своем Твиттере.
После одной из смен 32-летний россиянин в грубой форме ответил Монтгомери. Радулова наказали и оставили сидеть вторую половину первого периода на скамейке.
Нападающий отметился одной голевой передачей в матче при одном броске в створ ворот.
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