Источник: Совет директоров НХЛ поддержал вступление команды из Сиэтла

Команда из Сиэтла станет 32-м участником НХЛ, сообщает в своем Твиттере журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

Сообщается, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ. На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.

The Seattle expansion vote by the Board of Governors was unanimous, not surprisingly. The NHL has its 32nd team. – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 4 декабря 2018 г.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону"​.

Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.

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