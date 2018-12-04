20:05 | Хоккей — НХЛ

Источник: Совет директоров НХЛ поддержал вступление команды из Сиэтла

Обсудить
0

Команда из Сиэтла станет 32-м участником НХЛ, сообщает в своем Твиттере журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

Сообщается, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ. На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.

 

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону"​.

Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.

Все про НХЛ - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...