Источник: "Рейнджерс" - фаворит в борьбе за Ковальчука

Нападающий СКА Илья Ковальчук может перейти в "Рейнджерс". Также отмечается, что форвард входит в сферу интересов "Флориды" и "Лос-Анджелес Кингз".
"Фаворит в борьбе за Ковальчука – "Рейнджерс". "Лос-Анджелес" и "Флорида" – конкуренты", - сообщил известный хоккейный журналист ПьерЛебрюн.
LeBrun says #NYR would be the favourite to sign Ilya Kovalchuk for next season, mentions #FlaPanthers and #GoKingsGo as contenders as well.– NHL/Prospects Watcher (@Prospects_Watch) 27 февраля 2018 г.
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