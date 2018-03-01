17:42 | Хоккей — НХЛ

Источник: "Рейнджерс" - фаворит в борьбе за Ковальчука


Нападающий СКА Илья Ковальчук может перейти в "Рейнджерс"Также отмечается, что форвард входит в сферу интересов "Флориды" и "Лос-Анджелес Кингз".

"Фаворит в борьбе за Ковальчука – "Рейнджерс". "Лос-Анджелес" и "Флорида" – конкуренты", - сообщил известный хоккейный журналист ПьерЛебрюн.

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