Источник: Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2019

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил НХЛ о своем решении пропустить Матч всех звезд 2019 года, который пройдет в Сан-Хосе, информирует в своем Твиттере известный журналист Майк Вогель. 33-летний форвард решил использовать неделю, отведенную на это мероприятие, чтобы окончательно восстановиться и подготовиться к плей-офф.

#Caps captain Alex Ovechkin has informed the NHL that he will miss the 2019 NHL All-Star Game in San Jose, preferring to take full advantage of the adjoining bye week to recuperate and get ready for the second half of the season and the playoff push. – Mike Vogel (@VogsCaps) 2 января 2019 г.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков.

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