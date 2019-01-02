19:18 | Хоккей — НХЛ

Источник: Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2019

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил НХЛ о своем решении пропустить Матч всех звезд 2019 года, который пройдет в Сан-Хосе, информирует в своем Твиттере известный журналист Майк Вогель. 33-летний форвард решил использовать неделю, отведенную на это мероприятие, чтобы окончательно восстановиться и подготовиться к плей-офф.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков.

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